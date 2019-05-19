В гороскопе Зеленского много слабых планет - астролог

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Фото: facebook.com

Избранный президент Владимир Зеленский зря так спешит провести инаугурацию. Ему лучше было бы подождать хотя бы до 24 мая. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала харьковский астролог Елена Максимова.

"19 и 20 мая не являются удачными для того, чтобы принять присягу и занять должность, - говорит Максимова. - Солнце находится в 30 градусе Тельца. То есть переходит из одного знака в другой. Не стоит начинать чего-то важного во время перемены знаков. Это тяжелая ситуация для планеты".

По словам астролога, Солнце переходит от воздействия агрессивной звезды Алголь к звезде Альциона, которую еще называют плакальщица.

"Больше всего такими и будут народные настроения - от агрессии до слез, - говорит Максимова. - Солнце символизирует президента. Месяц - народ. 20 мая они будут находиться в знаках, которые не видят друг друга. Это значит - интересы народа и президента не будут пересекаться. Люди будут надеяться на улучшение благосостояния, а президент – заботиться о том, чтобы оставить заметный след в истории. Мелочи его интересовать не будут".

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Владимир Зеленский - Водолей.

"В его гороскопе много слабых планет, - говорит астролог. - Ему трудно будет управлять государством твердой и уверенной рукой. Большинство просьб новоизбранного могут игнорировать его же подчиненные, и это будет выводить гаранта из равновесия. Заставит себя слушаться жесткими методами. Народ будет доволен тем, что начнут лететь головы чиновников, которые залили им сала за шкуру. Зеленский будет пытаться сломать старую систему. Не сможет работать длительное время в полную силу. Часто будет уходить в отпуск, исчезать, чтобы восстановить силы".

По словам астролога, сильной 20 мая является Венера. Во время инаугурации мы станем свидетелями яркого шоу.

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Детали мероприятия опубликовала пресс-служба новоизбранного президента.