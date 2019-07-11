В Германии наказали наемника, который воевал на Донбассе

Суд над Алексом Д. в Дортмунде. Фото: DW

Немецкий суд признал виновным в участии в конфликте на востоке Украины гражданина ФРГ, выходца из Кыргызстана.

Сепаратистам на востоке Украины Алекс Д. помогал около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а в среду, 10 июля, выходца из Кыргызстана с немецким паспортом признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности", сообщает DW.

На фотографиях, приобщенных к уголовному делу, Алекс позирует то на танке, то с автоматом Калашникова, то рядом с другими наемниками в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, доподлинно неизвестно.

Немецкие законы запрещают наемникам участвовать в военных конфликтах за рубежом.

Но за свои противоправные происшествия на Донбассе Алекс Д. отделался практически легким испугом: взвесив на признании обвиняемым своей вины, суд наказал его сроком в два года условно.

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В дортмундской прокуратуре убеждены: Алекс принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это обвинение в суде, немецкие следователи найти не смогли. Это и спасло его от тюрьмы.

В Донецкой области правоохранителям здался патрульный боевиков. Наемник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы. Мужчина получил шанс освободиться от ответственности и начать новую жизнь, сообщили в пресс-службе полиции.