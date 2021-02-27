В G7 считают украинский опыт "адаптивного карантина" полезным для ЕС

Министр здравоохранения Максим Степанов провел рабочую встречу с послами G7 в Украине, где обсудили программу вакцинации украинский, стратегию МЗ по борьбе с COVID-19 и другие важные вопросы.

Об этом написал глава Минздрава на своей странице в Facebook.

На встрече обсудили несколько ключевых вопросов, в частности: стратегию МЗ по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинский, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейших планах по реформированию медицинской отрасли в целом.

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Отдельно послы признали, что украинский опыт "адаптивного карантина" может стать полезным и для некоторых стран ЕС.

В Украине продолжили адаптивный карантин с 24 февраля по 30 апреля 2021 года. Также на этой неделе началась вакцинация населения. 22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer / BioNTech и CoviShield. 23 февраля в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. Доз препарата компании AstraZeneca.