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суббота, 07 сентября 2019 17:09

В G7 отреагировали на обмен пленными

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В G7 отреагировали на обмен пленными
В G7 поздравили Украину с обменом пленными. Фото: verizonwireless

Послы стран-участниц "Большой семерки" поздравили Украину с освобождением 35 граждан из российского плена.

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением", - написала "Большая семерка" в своем Twitter.

В G7 отметили, что в России еще остались украинские заключенные и их также нужно вернуть.

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"Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".

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