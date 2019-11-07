"В Европе снег, а у нас - тепло" - прогноз погоды на конец недели

В Украину пришло похолодание, но не такое, как в Европе. Фото: ye.ua

В пятницу, 8 ноября, прогнозируют, что снег накроет Альпы, север Испании, юг Франции, Шотландии и страны Скандинавии.

"Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наши Север и Запад, не на что жаловаться. Да и снижение температуры воздуха до +9 +14 градусов - некое похолодание, как для ноября", - сообщила синоптик Наталка Диденко Еспресо.TV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой

В пятницу свежий воздух еще побудет в западных и северных областях, ожидают +9 +14 градусов.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областях теплая погода удержится, +14 +20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины. Завтра днем ​​осадки вероятны только в западной части. На остальной территории сухая воздушная масса. Ветер восточный, северо-восточный, слабый или умеренный.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Минимальная температура воздуха будет +7 +9 градусов, максимальная +11 +13 градусов.

Диденко спрогнозировала, что на выходных в Украине снова будет тепло.

Сегодня же в Украине похолодает. Тепло и сухо будет только юго-восточной части. Ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем ​​в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь.