В этом году май был аномально холодным - метеорологи

Май установил несколько рекордов по температуре. Фото: Сегодня

В Киеве средняя температура воздуха в мае составляла + 14,4°, что на 1,4° ниже климатической нормы.

9 мая в украинской столице выдалось особенно холодным. Тогда минимальная температура под утро снизилась до +3,4°, отмечает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Самым теплым было 16 мая, когда температура после полудня достигла максимума - +25,1°.

"Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм или 114% климатической нормы", - отметили климатологи.

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В Украине наблюдается вторая холодная весна за последние два года. Также ранее климатологи отметили, что два месяца в 2021 году были признаны аномально холодными.