В ЕС введут паспорта вакцинации

Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня. Фото: Reuters

С 15 июня будет доступен единственный для граждан всех 27 стран Евросоюза сертификат здоровья.

Документ будет содержать информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает LCI.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Covid-концерт пришло 5 тысяч зрителей

"Сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде. Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 932 новых больных коронавирусом. Из них детей - 564, медработников - 181. В общем коронавирус подхватили 1644063 украинском.