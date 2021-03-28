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В ЕС введут паспорта вакцинации

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В ЕС введут паспорта вакцинации
Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня. Фото: Reuters

С 15 июня будет доступен единственный для граждан всех 27 стран Евросоюза сертификат здоровья.

Документ будет содержать информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает LCI.

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"Сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде. Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 932 новых больных коронавирусом. Из них детей - 564, медработников - 181. В общем коронавирус подхватили 1644063 украинском.

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Дата
28
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