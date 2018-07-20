В Египте экстренно приземлился украинский самолет

На борту самолета было 6 членов экипажа. Фото: korrespondent.net

На севере Египта совершил вынужденную посадку украинский транспортный самолет Ан-26.

Он сел в 50 км от города Эль-Аламейн, сообщает местное издание Almasdar.

Самолет направлялся в Судан. Из-за технической неисправности самолет сошел с курса на дозаправку и был вынужден приземлиться в Египте.

Все шесть членов экипажа живы. Им провели медицинское обследование.

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В США пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку после того, как в одном из иллюминаторов появилась трещина. На борту было 76 пассажиров.