В ДТП погиб украинский политолог

Дмитрий Косенко погиб в ДТП. Фото: Страна

В воскресенье, 7 октября, погиб украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко. Он разбился на мотоцикле под Киевом.

По словам друга политолога Кирилла Молчанова, мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя скорости, столкнулся с преградой. Смерть наступила мгновенно, тело погибшего изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров, сообщает Frontnews.

Вместе с ним на мотоцикле ехала девушка, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте работает патрульная полиция и оперативно-следственная группа.

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Дмитрий Косенко с сентября 2014 года работал ассистентом кафедры политологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Преподавал нормативные курсы "Политология", "История зарубежных политических учений", "История и теория демократии". В сфере интересов ученого были политическая власть и концепции демократии.