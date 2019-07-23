В Донецкой области госпитализировали главу ОИК №50

Госпитализировали голову ОИК. Фото: ТСН

Председатель окружной избирательной комиссии № 50 был госпитализирован после того как между наблюдателями на досрочных парламентских выборах возник конфликт.

Во время приема документов от участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели заметили расхождения в протоколах, сообщает Интерфакс-Украина.

Наблюдатели потребовали от представителей окружной комиссии зачитать вслух цифры, но им было отказано.

В это время на улице началась установка палаток.

В 22:45 главу окружной комиссии забрали в госпиталь из-за плохого самочувствия.

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Напомним, о подборке странных ситуаций, произошедшей в это воскресенье на выборах.