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понедельник, 07 июня 2021 12:45

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

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В Донецк приехал поезд &quot;Интерсити&quot; из Киева
Поезд Интерсити на железнодорожном вокзале Донецка. uk.wikipedia.org

Скоростной межрегиональный электропоезд "Украинский экспресс" из Киева в Донецк впервые прибыл 7 июня 2012 года в 12:45. Перевозки организовал филиал Укрзализныци - "Украинская железнодорожная скоростная компания".

Новый поезд №153/154, согласно графику, отправлялся из Киева в 6:05 и прибывал в Донецк в 12:45. В обратный рейс поезд отправлялся из Донецка в 16:50 и прибывал в Киев в 23:35.

Рейсы выполнял двухсистемный электропоезд HRCS2 производства южнокорейской компании Hyundai Rotem. Эти поезда Укрзализныця закупала в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012.

В день запуска нового маршрута заместитель генерального директора Укрзализныци Сергей Болоболин заявил, что в те дни, когда в Донецке будут проводиться евро-матчи, на поезда "Интерсити" выкуплены практически все билеты - как в направлении Донецка, так и обратно.

По состоянию на начало июня 2012-го ввели в эксплуатацию шесть составов, в августе количество скоростных девятивагонных поездов выросло до 10. Стоимость электропоездов составила $307 млн.

8 июня запустили дополнительный рейс скоростного электропоезда "Украинский экспресс" №152К сообщением Киев - Донецк. Из столицы он отправился в 16:30, а в конечной точке прибыл в 23:10.

С 9 июня курсировали два поезда: около 6 утра они выходили с противоположных концов маршрута, рейсы в обратную сторону выполняли около 16:30.

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В то время это был революционно новый способ быстро и безопасно путешествовать между столицей и Донецком: дорога между конечными станциями занимала лишь 6 ч. 40 мин. Использование двухсистемных электропоездов категории "Интерсити" экономило время на смену локомотива на стыке разных видов тока на маршрутах - переключение происходит автоматически. А обычные пассажирские поезда делают остановку для замены локомотива: электровоз заменяют тепловозом и наоборот. Так, в направлении из Киева в Донецк поезда, курсировавшие через Лозовую, теряли на это до 50 мин. в одну сторону.

Правда, первое время с эксплуатацией поезда возникали проблемы. Например, уже 11 июня "Интерсити+", который вез болельщиков из Киева в Донецк на матч Англия - Франция, через 23 мин. после отправки вынужден был остановиться из-за технической неисправности. Но несмотря на это, "Украинский экспресс" пользовался спросом у пассажиров.

График движения несколько раз менялся, но рейсы не отменяли. Так продолжалось до лета 2014-го, когда населенные пункты Донбасса были захвачены пророссийскими боевиками.

5 июня 2014 года "Украинская скоростная компания" сообщила о приостановлении продажи билетов в пункты назначения в Донецкой области и в обратном направлении.

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22 июля 2014-го движение рейсов "Интерсити" восстановили. Однако вместо Донецка конечной станцией стала Дружковка.

С 9 августа 2014 года Укрзализныця остановила пассажирские перевозки в Донецк из-за войны на востоке Украины.

В настоящее время "Интерсити" в Донецком направлении курсируют по маршруту Киев - Константиновка и Константиновка - Киев.

Скоростные региональные поезда Интерсити в Украине запустили 27 мая 2012 года. Укрзализныця объявила о введении в действие нового графика движения на 2012-2013 годы. Поезда Hyundai курсировали по экспериментальному графику движения на участках Киев - Харьков со скоростью более 106 км / ч. и временем в пути 4 ч. 25 мин., а также Киев - Львов, со скоростью более 116 км / ч. и временем в пути 4 ч. 55 мин.

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Дата
07
июня

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

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