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суббота, 30 ноября 2019 23:17

В ДНР и ЛНР появится телеканал, который "будет говорить правду об Украине"

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В ДНР и ЛНР появится телеканал, который &quot;будет говорить правду об Украине&quot;
Украинское телевидение заработает в ДНР и ЛНР. Фото: Телеспутник

Украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.

Сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA TV, сообщил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели".

По словам министра, этот канал будет вещать только на временно оккупированных территориях и использовать как русский, так и украинский язык.

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"Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию", сообщил Бородянский.

В начале ноября Бородянский заявил, что за три месяца на большей части оккупированных территорий можно подать сигнал украинского телевидения.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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