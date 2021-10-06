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среда, 06 октября 2021 20:33

В Днепре протестуют против выступления российской певицы, которая пела в Крыму

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В Днепре протестуют против выступления российской певицы, которая пела в Крыму
Акция протеста против выступления российской певицы в Днепре / "Радио свобода"

В Днепре пикетировали концерт российской певицы Ирины Круг, выступавшая в оккупированном Крыму.

На акцию в парке Шевченко собралось несколько десятков человек с сине-желтыми и красно-черными флагами. Среди них учаники боевых действий на Донбассе и волонтеры. Об этом передает "Радио свобода".

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По их словам, певица "развлекала оккупантов в аннексирована Крыма" и платит налоги в России, из которых финансируется российская армия. Активисты призвали людей, которые идут на концерт, отказаться, несмотря на то, что билеты стоили от 590 до 1590 грн. Между активистами и зрителями вспыхивали словесные перепалки. Полиция следила за тем, что происходит, не вмешиваясь.

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, сможет попасть в Украину. Однако дать концерт артисту не позволят, пишет "КП в Украине" со ссылкой на анонимный источник в СБУ.

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