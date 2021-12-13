В "Дії" в день запуска "єПідтримки" произошел сбой

В приложении "Дія" возникли проблемы в работе / Минцифра

Вечером 13 декабря в электронной системе здравоохранения, в которую врачи вносят данные о вакцинации, произошел сбой.

Поэтому невозможно сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії", рассказали в министерстве цифровой трансформации.

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13 декабря стартовала пилотная версия проекта "Поддержка". Пока пользователи не могут сгенерировать COVID-сертификаты. После идентификации личности и подтверждения согласия на передачу данных из в электронной системе здравоохранения в "Дію", пользователи не могут получить сертификаты о вакцинации.

Затем в разделе "Услуги" исчезла категория "COVID-сертификаты". Перезагрузка приложения и обновление приложения не изменяют ситуацию. В Минцифре обещают устранить технические проблемы в ближайшее время.

По состоянию на утро 13 декабря Минцифра сообщило о 1 035 225 виртуальных картах, которые открыли в рамках проекта "еПідтримка". 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги.

Премьер Денис Шмигаль сообщил, что приложение "Дія" должно запустить бета-тестирование услуги, которая позволит получить 1000 грн людям, получившим полный курс прививок против коронавируса.

С сегодняшнего дня, 13 декабря, и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию.