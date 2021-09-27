В "Дії" можно будет оформить покупку-продажу авто

В электронном кабинете водителя и на портале "Дія" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн.
Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.
В частности, продавец и покупатель, после авторизации, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде. После этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
После положительной обработки продавец и покупатель будут проставлять электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.
Нововведения планируют реализовать в течение полугода.
На портале "Дія" можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, пенсии, государственную соцпомощь малообеспеченным семьям, обращение в электронной форме по социальным услугами. Правительство одобрило соответствующее постановление.
Комментарии