В "Дії" можно будет оформить покупку-продажу авто

Услуга будет доступна для граждан на веб-портале электронных услуг "Дія". Фото: slovoidilo

В электронном кабинете водителя и на портале "Дія" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн.

Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

В частности, продавец и покупатель, после авторизации, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде. После этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрами.

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После положительной обработки продавец и покупатель будут проставлять электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

Нововведения планируют реализовать в течение полугода.

На портале "Дія" можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, пенсии, государственную соцпомощь малообеспеченным семьям, обращение в электронной форме по социальным услугами. Правительство одобрило соответствующее постановление.