В деле убийства Гандзюк изменили прокуроров

Прокуроров изменили "по результатам оперативного совещания" о состоянии расследования. ФОТО: Укринформ

В уголовных процессах по убийству советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк 30 сентября изменили прокуроров-процессуальных руководителей.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Их сменили "по результатам оперативного совещания" о состоянии расследования. Подробностей относительно причин изменения в пресс-службы нет, сообщили Gazeta.ua.

"Сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлено план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается".

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ГПУ является процессуальным руководителем в деле, досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины.

Активистку, советницу главы Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018-го. 4 ноября она умерла в ожоговом центре в Киеве. Пять исполнителей нападения осудили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемого в организации убийства Алексея Левина СБУ ищет вместе с Интерполом. Подозреваемого Игоря Павловского выпустили из СИЗО в мае. Подозреваемый в заказе убийства Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета, вышел под залог и носит электронный браслет.