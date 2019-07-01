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вторник, 02 июля 2019 00:01

В ЦИК заявили о давлении

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В ЦИК заявили о давлении
Давление на ЦИК осуществляют "околопартийные лица". Фото: acc.cv.ua

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук пожаловалась на давление со стороны "околопартийных лиц". С ней пытаются вести "нестандартные" консультации.

"Нестандартные консультации со стороны некоторых околопартийных деятелей с целью склонить ЦИК до того или иного решения. Я уверяю (это единое мнение всех членов Центральной избирательной комиссии) - за рамки закона ЦИК не выйдет", - сказала Слипачук, передает Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что "заказчики" и лица, которые оказывают на нее давление, не скроются от закона.

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"Все это будет получать надлежащую оценку правоохранительных органов", - заявила председатель ЦИК.

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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