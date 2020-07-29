В ЦИК обнаружили коронавирус

В Центризбиркоме зарегистрировали случай инфицирования коронавирусом. Фото: Reuters

В Центральной избирательной комиссии зафиксировали случай заражения коронавирусом.

В связи с этим ЦИК усилила карантинные мероприятия. Об этом сообщает пресс служба Центризбиркома.

"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезни, мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию ​​и не допускать скопления людей ", - Cказано в сообщении.

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В то же время, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК сделали возможным предварительную запись для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Так, представление принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

За последние сутки количество больных Covid-19 выросла на 1022 пациенты. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки. 37397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650.