В Черновицкой области снова всплеск инфицированных Covid-19

В больницах Черновицкой области находится 500 человек. Фото: www.shutterstock.com

В больницах Черновицкой области из-за коронавируса или подозрения на него находится более 500 пациентов. Из них 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за Covid-19 обратились 947 буковинцев. В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением", - сообщает пресс служба Черновицкой ОГА.

В ОГА отмечают, что за минувшие сутки госпитализировали еще 38 человек, которых проверят на коронавирус.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 28 апреля находится 51 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 8", - добавили в областной администрации.

Среди тяжелобольных пациентов есть двое детей. У 5-летней девочки коронавирус подтвердили еще на прошлой неделе. И она до сих пор в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ.

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Также на выходных в реанимацию областной детской больницы госпитализировали мальчика 2004 года рождения с тяжелой формой анемии и подозрением на Covid-19.

В Черновицкой области зафиксировали уже 1429 случаев инфицирования Covid-19.

По состоянию на 28 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9410 случаев заболевания Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.