В Черновицкой области произошло ДТП: погибла женщина

В результате ДТП пассажирка погибла на месте. Фото: Нацполиция

В субботу, 22 августа, в селе Шипинцы Кицманского района Черновицкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

30-летняя пассажирка "Toyota Avensis" погибла на месте происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

ДТП произошло примерно в час ночи.

"Правоохранители установили, что 36-летний водитель" Toyota Avensis "не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на дикого кабана, который вдруг выбежал на дорогу. После наезда на животное автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. По предварительной информации, врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

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"Травмы пассажирки оказались несовместимыми с жизнью. Тело погибшей полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

21 августа у села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан полиции 33-летний Иван Подольский. Он за рулем собственного Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в автобус.