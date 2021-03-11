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четверг, 11 марта 2021 03:49

В Черновцах врачи отказались вакцинироваться от Covid-19

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В Черновцах врачи отказались вакцинироваться от Covid-19
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от Covid-19. Фото: Укринформ

В городской больнице №3 в Черновцах ни один врач не захотел сделать прививку от Covid-19.

"У нас есть несколько заведений, где сложно услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против). К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где только трое работников (захотели вакцинироваться ред.)", рассказала заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, пишет УП.

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Она отметила, что на территории области всегда была очень низкая приверженность к вакцинации - при любых заболеваний.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от Covid-19.
Первым украинцем, который вакцинировался стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.

Также от Covid-19 вакцинировались президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.

С начала кампании по вакцинации 24 февраля уже привились 23480 граждан - все они получили пока одну дозу вакцины из двух необходимых.

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