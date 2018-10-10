В Черном море произошло столкновение украинских и российских пограничников

В Черном море произошел конфликт между украинскими и российскими пограничниками. Фото: dpsu.gov.ua

В Черном море у самоподъемной буровой установки "Петр Годованец" произошло столкновение украинских и российских пограничников.

Так во время патрулирования корабль морской охраны "Николаев" с пограничным самолетом "Diamond" в исключительной морской экономической зоне Украины "встретились" с представителями России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В ведомстве отметили, что российские пограничники сближаются с украинскими кораблями после их приближения к району месторождений. Как отмечается, представители пограничной службы ФСБ РФ в радиопереговорах спросили украинский корабль о цели пребывания в "экономической зоне России".

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"Получив ответ, что корабль Морской охраны ГНСУ находится на службе в морской экономической зоне Украины, отметили, что не имеют больше вопросов", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники направили соответствующее сообщение в военную прокуратуру, прокуратуру АР Крым, СБУ, а также сообщили ПАО ГАО Черноморнефтегаз.

У населенного пункта Шаровка Луганской области украинские пограничники задержали мужчину, который вел наблюдение за действиями нарядов правоохранителей на границе. Наблюдение злоумышленник осуществлял скрыто, с помощью бинокля.