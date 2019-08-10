В Черном море обнаружили высокую концентрацию солнцезащитного крема

Экологи бьют тревогу - в море высокая концентрация солнцезащитного крема. Фото: "Радио свобода".

Международная группа экологов по результатам исследований за последние два года обнаружила в Черном море загрязняющие вещества.

В частности пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие и другие медикаменты, рассказала участник проекта ЕС - Программа развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" Елена Марушевская, передает "Крим.Реалии".

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"Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств - ибупрофен, антибиотики. Все препараты, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы обнаружили невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в центре моря ", - рассказала эколог.

Марушевская добавила, что команда исследователей также обнаружила следы растворенных в морской воде антидепрессантов вблизи стран, где люди чаще их используют. По словам эколога, концентрация других вредных веществ, вроде ртути превышает пороги токсичности, то есть может быть опасна не только для морской жизни, но и для человека.

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