В Черное море вошел американский корабль - русские подняли панику

Военный корабль прошел через Босфор. Фото: Facebook

Экспедиционный корабль ВМС США USNS Yuma идет через Босфорский пролив в Черное море.

Не сообщается, какова его цель в Черном море, сообщает Bosphorus Observer.

USNS Yuma - скоростной транспортный корабль. Предназначен для переброски войск, грузов и военной техники.

В РФ заявили, что Черноморский флот отслеживает судно "Юма" ВМС США.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное наблюдение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

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"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10.35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порт", - написал в Facebook волонтер Роман Бурко.

4 сентября в Румынии начались совместные двусторонние украинский-румынские учения Riverine-2019. В них принимают участие подразделения Военно-морских сил ВС Украины, Морской охраны ГНС Украины, морских сил и береговой охраны Румынии, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.