В Черное море идет американский эсминец

Эсминец USS Ross идет в Черное море. Фото: WorldPicturt

В акваторию Черного моря направляется американский эсминец USS Ross.

Сейчас судно проходит через пролив Босфор, сообщает командование 6-го флота ВМС США в Twitter.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

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Этот эсминец был в Черном море в декабря 2019 года и заходил в порт Одессы. В 2016 году эсминец USS Ross вместе с американским десантным кораблем участвовал в международных учениях Си Бриз.

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