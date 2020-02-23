В Черное море идет американский эсминец

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1377
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4086
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1827
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1791
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4887
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
8
5
4
9
5
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Видео
Все видео
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1710
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1791
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1107
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1107
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 279
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
воскресенье, 23 февраля 2020 20:04

В Черное море идет американский эсминец

  Комментировать
В Черное море идет американский эсминец
Эсминец USS Ross идет в Черное море. Фото: WorldPicturt

В акваторию Черного моря направляется американский эсминец USS Ross.

Сейчас судно проходит через пролив Босфор, сообщает командование 6-го флота ВМС США в Twitter.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К ирландскому берегу прибился "корабль-привидение"

Этот эсминец был в Черном море в декабря 2019 года и заходил в порт Одессы. В 2016 году эсминец USS Ross вместе с американским десантным кораблем участвовал в международных учениях Си Бриз.

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии. Семь членов экипажа удалось спасти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черное море идет американский эсминец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 31897
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 20151
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 20088
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 13662
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 12286
Общество
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
 Просмотров: 567
Гороскоп на 24 февраля - 1 марта: как сделать последнюю неделю зимы успешной
Гороскоп на 24 февраля - 1 марта: как сделать последнюю неделю зимы успешной
 Просмотров: 540
Социолог раскусила "регионалов", которые хотят реванша
Социолог раскусила "регионалов", которые хотят реванша Просмотров: 1296
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 189
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
В Украину из Китая вернулось 7 тыс. человек - Аваков
1
Аваков пообещал наказать тех, кто нарушил закон в Новых Санжарах
Голосов: 49154
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua