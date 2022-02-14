В Чернобыльской зоне "оживают" реки: весенние фото

С наступлением более теплой погоды в Чернобыльской зоне начали "оживать" реки. Лед на них постепенно трогается.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

"Снег теряется в результате подъема температур. Разрушается ледовый покров", - говорится в сообщении.

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Специалисты отметили, что весна в зону отчуждения пришла раньше обычного.

"По всем признакам началась первая фаза весны - снеготаяние. В норме эти события происходят в конце февраля, но в этом году весна пришла к нам раньше", - пояснили они.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.