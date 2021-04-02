В Чернигове усиливают карантин

В Чернигове запрещают работу учреждений и внедряют пропуска на транспорт. Фото: Reuters

В Чернигове с 5 апреля усиливают карантин.

Решение принятое 2 апреля городские комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Чернигова Владислава Атрошенко, сообщает "Суспільне".

Срок жесткого карантина не определяли.

Запретили посещение учебных заведений с 1 класса, кроме садов, внешкольных учреждений, посещение кладбищ в выходные дни. Запретили работу точек выдачи кофе, проведение культурных и спортивных мероприятий, работу кинотеатров. Запретили передвижения в общественном транспорте без специального пропуска, кроме выходных.

В будние дни общественный транспорт будет работать по пропускам. Занимать можно будет только сидячие места. Муниципальный транспорт в субботу и воскресенье будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

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Продовольственные рынки пока будут работать. Атрошенко поручил муниципальной страже и попросил полицию следить за выполнением карантинных требований.

С 5 по 9 апреля в Киевской области усиливают карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Решение принято по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.