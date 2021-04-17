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суббота, 17 апреля 2021 15:09

В Черкассах при поддержке Roshen строят зоопарк. Бюджет проекта более 300 млн грн

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  В Черкассах строят зоопарк мирового уровня. Фото: facebook.com/petroporoshenko
В Черкассах строят зоопарк мирового уровня. Фото: facebook.com/petroporoshenko

В Черкассах при поддержке Фонда Порошенко и компании Roshen развивают местный зоопарк. Петр и Марина Порошенко во время поездки в Черкассы побывали на объекте и осмотрели результаты первой очереди реконструкции.

Пятый президент отметил, что по завершении карантина жители Черкасс и гости города должны обязательно приехать в Черкасский зоопарка.

"Здесь можно увидеть уникальных медведей, зубров, оленей и других зверей. Они живут в совершенно фантастических условиях, которых нет в большинстве зоопарков мира. Предусмотрены современные условия для посетителей: возможность перепеленать и покормить маленького ребенка. Учтены интересы людей с особыми потребностями", - рассказал пятый президент об обновлении зоопарка.

"Все это стало возможным благодаря усилиям энтузиастов, корпорации Roshen, которая с 2016 года инвестировала в развитие Черкасского зоопарка более 75 млн грн. А также помощи Фонда Порошенко", - отметил он.

Порошенко рассказал, что проект строительства Черкасского зоопарка начался в 2016 году, и на данный момент уже инвестировано 850 млн гривен.

"Сейчас Roshen подписал вторую очередь, где в течение 20 лет будет вложено 300 млн гривен в Черкасский зоопарк. Мы попросили, чтобы наша фракция инициировала вопрос о выделении еще 4,8 гектара земли для зоопарка. Будет новый вход, новые кассы, турникеты, новые вольеры. Будет крутой мирового уровня зоопарк, потому что мы инвестируем в будущее Украины", - сказал Порошенко.

 

"Это еще одна демонстрация, Черкассы для нас очень важны", - подчеркнул он.

"Хочу поблагодарить черкасщан - только за прошлый год 150 тыс. жителей города вместе со своими детьми посетили зоопарк. Обязательно приходите еще", - пригласил Порошенко.

"Фонд Порошенко и корпорация Roshen занимаются благотворительной помощью, чтобы создавать такую ​​красоту как Черкасский зоопарк. Чтобы защищать украинскую армию, делать контрснайперские группы, защищать противовоздушную оборону. Мы гордимся первым и единственным в Украине за годы независимости Театром на Подоле. Строительством отделения трансплантологии в Институте рака", - отметил пятый президент.

Он отметил, что кроме строительства нового отделения Института рака, Фонд совместно с международными организациями закупил еще и оборудования. Также устанавливали всю систему энергообеспечения, обеспечения воздухом, водоотведения, ремонт. "Условия работы врачей были полностью обеспечены нами", - сказал Порошенко.

 

"Наша благотворительная деятельность - это не только построение театра в Киеве, не только 1,5 миллиарда гривен, которые были направлены на поддержку наших Вооруженных сил. Все, начиная от строительства объектов противовоздушной обороны и заканчивая разработкой системы дронов, начиная от контрснайперских групп и контрснайперской подготовки наших УСН", - говорит Порошенко.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко и волонтеры помогают врачам, медучреждениям и людям с уязвимых групп.

С первых дней медикам от Порошенко передали более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

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