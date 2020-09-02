В центре столицы загорелась башня 35-этажной новостройки

На Печерске в Киеве горит элитный жилой комплекс. Фото: regionews.ua

В Киеве, на Печерске, в недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers произошло возгорание.

Пожар вспыхнул в одной из башен, где полным ходом идут строительные работы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Как отмечается, площадь пожара составляет 15 кв. м.

На улице Стеценко в Киеве вспыхнул многоэтажный жилой дом в ЖК "Певческое". Загорелся дом, еще не ввели в эксплуатацию.