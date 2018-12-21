В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора

Представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климентзаявив, что они не видят оснований менять свое название в соответствии с законом №5309. Фото - Фокус.ua

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что они не видят оснований менять свое название в соответствии с законом №5309. Об этом сказал представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент.

Согласно принятому Верховной Радой документом, УПЦ МП должна изменить название и указать в ней свою принадлежность к России, однако в МП уверяют, что их руководящий центр находится в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП

"Мне кажется, этот закон в нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким зарубежным центром, где есть страна-агрессор. В нашей церкви нет никаких оснований менять название в соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в стране-агрессоре. Это, наверное, о ком-то другом", - подчеркнул Климент, передает "Громадське".

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата убеждены, что реализация положений закона может привести к нарушениям конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений и к "агрессии" против этой церкви.