В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
8
6
13
21
7
Учительница придумала, как окультурить переселенцев
Учительница придумала, как окультурить переселенцев
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
Украинские военные создали календарь со знаковыми датами
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
Видео
Все видео
В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора
В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:44

В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора

  Комментировать
В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора
Представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климентзаявив, что они не видят оснований менять свое название в соответствии с законом №5309. Фото - Фокус.ua

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что они не видят оснований менять свое название в соответствии с законом №5309. Об этом сказал представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент.

Согласно принятому Верховной Радой документом, УПЦ МП должна изменить название и указать в ней свою принадлежность к России, однако в МП уверяют, что их руководящий центр находится в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП

"Мне кажется, этот закон в нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким зарубежным центром, где есть страна-агрессор. В нашей церкви нет никаких оснований менять название в соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в стране-агрессоре. Это, наверное, о ком-то другом", - подчеркнул Климент, передает "Громадське".

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата убеждены, что реализация положений закона может привести к нарушениям конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений и к "агрессии" против этой церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бывшей УПЦ МП сделали заявление в отношении страны-агрессора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56552
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40308
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28556
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12852
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12348
Общество
Потепление, мокрый снег и гололед: какие сюрпризы принесет погода на затяжные выходные
Потепление, мокрый снег и гололед: какие сюрпризы принесет погода на затяжные выходные Просмотров: 180
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
 Просмотров: 774
Епифаний не отвернется от Онуфрия
Епифаний не отвернется от Онуфрия Просмотров: 1278
Учительница придумала, как окультурить переселенцев
Учительница придумала, как окультурить переселенцев
8
 Просмотров: 603
Назвали, сколько украинцев готовы переехать жить за границу
Назвали, сколько украинцев готовы переехать жить за границу Просмотров: 243
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 31079
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua