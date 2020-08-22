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суббота, 22 августа 2020 16:18

В "Борисполе" у гражданина КНР обнаружили редкий янтарный камень

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В &quot;Борисполе&quot; у гражданина КНР обнаружили редкий янтарный камень
Один камень был довольно необычным, ведь внутри него находится насекомое - ГНСУ. Фото: Reuters

В "Борисполе" у гражданина КНР обнаружили редкий янтарный камень.

Скрытый товар иностранец, который направлялся на рейс в Минск, попытался переместить в своем багаже. Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Почти 1,5 килограмма янтаря, среди которых и редкий камень, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "совместно с таможенниками в столичном аэропорту. Среди обнаруженного камни, один камень был довольно необычным, ведь внутри него находится ... насекомое. Заметим, что такой камень достаточно ценным, а его цена может достигать 25000 долларов США. Сейчас камни изъято и отправлено на экспертизу, а работниками таможни составлены соответствующие материалы ", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в общем гражданин КНР пытался провезти 1,5 кг "солнечного камня".

В Венгрию автобусом пытались вывезти более 110 кг янтаря. Его спрятали под колесом.

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