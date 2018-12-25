В "Борисполе" разъяренные пассажиры взяли в плен представителей авиакомпании

В аэропорту "Борисполь" не могут улететь в Египет более 170 туристов. Фото: 24tv

В аэропорту "Борисполь" застряло более 170 туристов. Люди с 3 часов утра не могут вылететь в Египет

Об этом рассказала одна из пассажирок, которая оказалась в плену ситуации, передает ТСН.

"Рейс переносили уже раз 5 - из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду", - рассказала Екатерина.

Люди возмущены задержкой рейса. Все очень устали, их держали в одном из терминалов. Правда, в 7 утра накормили. Около 8 часов утра людей пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор.

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"Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в" заложники "представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", - отметила девушка.

Ранее, в лондонском аэропорту Гатвик отменили все рейсы из двух дронов, которые заметили над взлетной полосой. Около 11 тыс. человек застряли в аэропорту.