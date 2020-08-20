В больнице рассказали, как борются за жизнь Навального

Врач отказался называть диагноз Навального. Фото: ЕРА

В больнице рассказали о состоянии здоровья Алексея Навального.

"Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", - говорит заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко, пишет Meduza.

Диагноз или результаты анализов Навального врач сообщать отказался.

Алексея Навального срочно госпитализировали после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Как рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, перед вылетом в аэропорту Навальный выпил чай в кафе. Вскоре после вылета политик потерял сознание. Сейчас находится в реанимации в состоянии искусственной комы подключен к аппарату ИВЛ. Состояние оценивают как тяжелое.