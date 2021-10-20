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среда, 20 октября 2021 04:22

В больницах не хватает кислорода для ИВЛ. Поставщик приостановил производство

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Руководство городской больницы Вознесенска Николаевской области получило срочное сообщение от ООО "Криоген", которая поставляет кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких.

В течение ближайших дней предприятие будет вынуждено остановить работу в связи с острой нехваткой объемов у самих производителей, сообщили на Facebook самой клиники.

Представители поставщика призвали медицинский персонал найти альтернативный источник кислорода пока ситуация с дефицитом не будет разрешена.

  Телеграмма от поставщика кислорода для ИВЛ
Телеграмма от поставщика кислорода для ИВЛ

Врачи обратились к правительству за помощью в решении проблемы, которая для большинства тяжело больных пациентов станет роковой.

"Призываем Министерство здравоохранения к немедленному реагированию и влияния на ситуацию, ведь уже завтра больше сотни больных Covid-19 в Вознесенской многопрофильной больнице не получат такого важного для них глотка кислорода, а значит будут лишены права на жизнь!", — забили тревогу врачи.

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В Харькове областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, который 1 октября начал принимать пациентов с COVID, в течение первых суток заполнился тяжелыми больными.

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