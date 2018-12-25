В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами

В Софии подаренную Россией новогоднюю елку украсили символическими голубыми и желтыми корабликами. Акцию организовали в знак поддержки пленных украинских моряков.

Акция состоялась возле собора Святой Недели. Об этом рассказали во Всемирном движении патриотов Украины, передает Укринформ.

"Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установленная перед знаковой церковью Болгарии - храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", - рассказали в организации.

Активисты приносили к елке желтые и синие кораблики. На многих из них были написаны имена пленных украинских военных моряков.

В то же время в сети запустили флешмоб в поддержку пленных украинских моряков. Всех неравнодушных призывают украшать дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами. После этого фотографировать все это и снимки с хэштегом # Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку выставлять на страницах в социальных сетях, а также передавать Всемирному движению патриотов, который будет публиковать результаты флешмоба.

ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права. В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу". Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.