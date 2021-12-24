В ближайшие дни красную зону покинут две последние области

В ближайшие дни Волынская и Запорожская области выйдут из красной зоны эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада" 24 декабря.

"Последние две области - Волынская и Запорожская - вышли за индикаторами с красного уровня эпидопасности. От Министерства здравоохранения мы направили соответствующее заявление в Кабинет министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию. И мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области с красного уровня эпидопасности", - сказал Ляшко.

Автор: Минздрав Украины Правила карантина для желтой зоны эпиднебезопасности

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