В Бердянске у школьника подтвердили коронавирус

Коронавирус в Бердянске подтвердили в ученика школы №4. Фото: REUTERS

В Бердянске 1 сентября один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию.

У школьника подтвердили заражение коронавирусом, сообщает пресс служба Бердянского городского совета.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение Covid-19. Также проводят эпидемиологическое расследование и определяют круг контактных лиц.

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Обучение в классе приостанавливается до 17 сентября. Дети будут учиться дистанционно.

В киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение. Коронавирус обнаружили у двух педагогов. Соответствующее сообщение Департамента образования и науки разместили на портале Киевсовета.