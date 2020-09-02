В Бердянске у школьника подтвердили коронавирус

В Бердянске 1 сентября один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию.
У школьника подтвердили заражение коронавирусом, сообщает пресс служба Бердянского городского совета.
Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение Covid-19. Также проводят эпидемиологическое расследование и определяют круг контактных лиц.
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Обучение в классе приостанавливается до 17 сентября. Дети будут учиться дистанционно.
В киевской школе № 240 "Социум" с 1 сентября организуют дистанционное обучение.
Коронавирус обнаружили у двух педагогов. Соответствующее сообщение Департамента образования и науки разместили на портале Киевсовета.
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