В Бердянске люди массово отравились креветками

Люди покупали креветки в одном месте. Фото: Prm

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами.

Большинство пострадавших после оказанной медицинской помощи покинули больницу, однако несколько человек продолжают лечение. Об этом сообщает местный портал Бердянск 24.

Как отметил главный санитарный врач Александра Кикарош, в воскресенье, 18 августа, в инфекционное отделение были госпитализированы 19 человек. Говорить точно о причинах отравления рано, ведь еще не поступили результаты анализов.

В то же время все пострадавшие рассказали, что употребляли креветки, которые приобрели на рыбном рынке по Восточному проспекту.

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Информацию передали в мэрию и госпотребслужбу, которые будут проводить расследование инцидента. Заместитель городского головы Юлия Дойнов отметила, что это сообщение рассмотрели на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС. В настоящее время проводится проверка.

В популярном среди туристов регионе Каппадокия в результате пищевого отравления госпитализированы около 80 туристов. Туристы, которые попали в больницу, приехали из Индонезии и Китая.