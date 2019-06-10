9 июня в Бердичеве выпал снег.

"Вечером в районе села Солотвин набежала большая туча, пошел снег!" - пишет в Facebook Сергей Купринюк.

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Свое видео Сергей назвал "Прекрасная летняя погода))) где-то между Житомиром и Бердичевом"

Вечером 13-го и в ночь на 14 мая Полтавщину и Ровенщину накрыли сильные ливни. А Павлоград на Днепропетровщине засыпало обильным градом.

Больше всего досталось жителям Ровно. Там ливень начался в 18:00. Через несколько минут дороги и улицы города стали непроходимыми. Сложно было и проехать автомобилем.