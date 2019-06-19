В Беларуси женщинам разрешили работать в купальниках: видео

В сети появился ролик, на котором работницы "в растяжке" пилят, дрелят и выполняют другие работы.

На белорусском предприятии "БелМаш" сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала аномальная жара в Беларуси, которая повлияла на производительность труда. В качестве иллюстрации эксперимента "БелМаш" снял свою версию клипа "Satisfaction".

Руководство компании по просьбе женской части коллектива обновило правила дресс-кода. В жару им по новым правилам разрешено быть одетыми в купальник или красивое белье, которое не мешают основным видом деятельности. При этом для защиты используются фартук, очки и перчатки. Есть еще один момент: данное разрешение действует только в тех случаях, когда температура воздуха поднимается выше 27 градусов. Комментируя это новшество, на заводе сказали, что из-за жары производительность упала, а поскольку они - коммерческое предприятие, то согласились пойти навстречу коллектива, изнемогающего от жары. В результате довольны и сотрудницы, и производительность труда резко возросла на 20 процентов. Причем, у всего коллектива, сообщает UDF. by.

"Если эксперимент удастся, то мы планируем перевести на такую "униформу" сотрудников мужского пола. Главное - результат и эффективность хозяйственной деятельности ", - говорят на "БелМаше".

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы, а у нас - 9. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия. Кроме того, у нас довольно высокие температуры ночью – выше 20 градусов, а это говорит о том, что у нас наблюдаются, так называемые, тропические ночи". На рост температуры влияют два фактора: изменение атмосферной циркуляции, которое и приводит к повышению температуры воздуха. В данном случае у нас в течение довольно длительного периода наблюдается антициклональная – безоблачная погода. Плюс, приходит теплый воздух с южных широт.