В Японии впервые будут продавать генномодифицированные овощи

В Японии планируют начать распространение бесплатных саженцев для огородов в первой половине следующего года. Фото: Rauf Allahverdiyev from Pexels

В Японии разрешили продавать генетически модифицированные помидоры. Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны. По словам экспертов, такие овощи не содержит генов, которых нет в натуральных томатах и не являются вредными.

Об этом сообщает сайт японского общественного телевидения.

Напротив, такой продукт благодаря увеличенному объему гамма-аминомасляной кислоты, способствует снижению кровяного давления. Эксперты утверждают, что корректировка генома не привел к увеличению количества аллергенов или токсичных веществ в овощах.

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По информации СМИ, в стране планируют начать распространение бесплатных саженцев для огородов в первой половине следующего года, чтобы можно было продавать помидоры уже через год-два.

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