В аэропорту Борисполя задержали более 100 граждан Израиля

В Борисполе задержали хасидов. Фото: 112 Украина

Украинские пограничники в аэропорту Киева задержали 116 граждан Израиля, которых допрашивали в течение нескольких часов, а 12 из них отправили обратно в Израиль.

Израильские туристы, которые пытались въехать в Украину, являются хасидами, сообщает Ynet.

Празднование иудейского нового года в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила - одна из наиболее почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавского течения хасидизма.

В ночь на Рош-ха-Шана начинают праздновать так, как записано в Торе (иудейском религиозном законе) - массово и шумно. Именно в этот день, по иудейским верованиям, Всевышний вписывает имя и дальнейшее будущее в Книгу жизни.

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Напомним, Украина приняла решение ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана в текущем году из-за пандемии коронавируса.