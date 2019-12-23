В аэропорту "Борисполь" задержали женщину с наркотиками в кроссовках

Женщина, которая направлялась на рейс в Израиль, перевозила наркотики в кроссовках. Фото: ГНСУ

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Украины с наркотиками.

Женщина направлялась на рейс в Израиль. Во время проверки на нее сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств, передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснилось, женщина прятала в своих кроссовках пакет с белым веществом. Экспресс-анализ показал, что вещество наркотическое. Какое именно - установит более подробная экспертиза. Сама же украинка сообщила, что такой препарат ей приписал врач. Однако остается открытым вопрос, почему она спрятала пакет в обуви.

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