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пятница, 04 сентября 2020 08:25

В 2023 еще одна из стран ЕС перейдет на евро

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В 2023 еще одна из стран ЕС перейдет на евро
Глава Нацбанка отметил, что Хорватия соответствует критериям перехода на евро еще с 2016 года. Фото: pixabay.com

С 1 января 2023 года Хорватия присоединится к еврозоне, введя на своей территории единую валюту.

Об этом заявил глава Нацбанка Хорватии Борис Вуйчич, сообщает "Синьхуа".

"Хотя пандемия коронавирус нанесла тяжелый удар хорватской экономике, мы работаем над Национальным планом по замене хорватской куны евро", - сказал Вуйчич.

Глава Нацбанка отметил, что Хорватия соответствует критериям перехода на евро еще с 2016 года, но эпидемия Covid-19 усложнила ситуацию. Он отметил, что Нацбанк Хорватии тесно сотрудничает с правительством над планом внедрения новой валюты. Его обнародуют и примут этой осенью.

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Хорватия стала членом ЕС 1 июля 2013 года. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году).

30 августа Хорватия вошла в красную зону. Это одна из курортных стран, которые принимают украинцев.

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Дата
04
сентября

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