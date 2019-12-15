В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 207
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 927
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 486
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2817
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10116
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2142
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5139
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2349
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
6
5
8
3
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Видео
Все видео
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 927
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2349
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10683
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2745
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2880
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 405
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 13:53

В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко

  Комментировать
В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко
Порошенко считает, что РПЦ окажется в изоляции. Фото: ЕС

Становление Православной церкви Украины – это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время речи после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора ПЦУ.

Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.

"Когда год назад мы услышали эту весть, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что ПЦУ – только в начале большого пути, а препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и внутри государства и снаружи. Это сопротивление, по мнению Порошенко, не остановит процесс признания ПЦУ мировым православием, который продолжится в следующем году.

"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить исполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей – разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", – подчеркнул Порошенко.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020-м году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", – добавил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПЦУ готова перенести дату празднования Рождества - Епифаний

Политик поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось и будет крепнуть", – убежден Порошенко.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Порошенко, отметив, что благодаря его усилиям и вере год назад стало возможным объединение украинского православия и получение Томоса об автокефалии.

"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали большое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в целом определяющей делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос", – отметил Епифаний.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил в своей речи также отметил роль Порошенко в создании единой поместной ПЦУ.

"Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал он это не для того, чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог для того, чтобы существовала в Украине единственная церковь, которая бы не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства", – подчеркнул Эммануил.

Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ". Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 77605
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 34138
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 32779
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 13455
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 11232
Общество
Назначили нового главу комитета Шевченковской премии
Назначили нового главу комитета Шевченковской премии Просмотров: 45
Скандальная Паша прокомментировала результаты Мисс Мира-2019
Скандальная Паша прокомментировала результаты Мисс Мира-2019 Просмотров: 387
Почався другий етап пробного перепису населення
Почався другий етап пробного перепису населення Просмотров: 126
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о брифинге по делу Шеремета
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о брифинге по делу Шеремета 2 Просмотров: 558
Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию
Киевский патриархат отрицает свою ликвидацию Просмотров: 459
Больше всего комментируют
12
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
8
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
8
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 47592
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua