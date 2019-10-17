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четверг, 17 октября 2019 17:59

В 19 раз увеличили штраф для водителей, которые отказывают в льготной перевозке пассажиров

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В 19 раз увеличили штраф для водителей, которые отказывают в льготной перевозке пассажиров
Зеленский подписал документ, увеличивающий штрафы. Фото: 112

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей от льготной перевозки граждан

"Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан)", - говорится на сайте президента Украины.

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В Зеленского заявили, что документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготном перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

10 октября около 9:15 в Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением - 40-летнюю Наталью Лукашке. Обзывал и нецензурно ругался.

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