В 14 областях предоставляют помощь и временное жилье: как получить

ЦПАУ работают как центры заботы в 120 населенных пунктах. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В 14 областях Украины вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг (ЦПАУ).

Центры принимают всех, кому нужна помощь, - переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих, сообщает сервис "Дія" в Telegram. Помогли уже более 30 тыс. украинцев.

"ЦПАУ работают как центры заботы в 120 населенных пунктах, и этот перечень постоянно расширяется. Там можно получить вещи первой необходимости и временное пристанище", - говорится в сообщении.

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Узнать, где именно работает Центр заботы, можно с помощью чат-бота в Telegram @turbotnyk_bot.

"Для этого нужно запустить бота, выбрать, в какую область вы переехали или направляетесь и населенный пункт, где вам будет удобно получить помощь. Отметить, какая именно помощь вам нужна (например, временный дом или необходимые вещи)", - говорится в инструкции.

Сейчас помощь доступна в Ровенской, Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В Украине отменили плату за регистрацию брака, рождения и смерти. Сейчас процедуры максимально упрощены. В условиях войны работает также новая система заочной регистрации браков с военными.