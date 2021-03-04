"В 12 лет увидела, что дед повесился". Участница реалити поделилась личной трагедией

Данканич пришла на проект, чтобы побороть алкогольную зависимость. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Участница 5-го сезона реалити 24-летняя Георгина "Джорджик" Данканич из Мукачево рассказала, как потеряла брата и деда. Она отметила, что ее мать часто употребляла алкогольные напитки.

"Поэтому баба обратилась в полицию, чтобы мать лишили родительских прав. Так я переехала жить к бабе и деду. Дед любил меня больше всех. Но когда мне было около 12 лет, я нашла его мертвым. Зашла на веранду, включила свет, увидела, что он висит. Позвала бабушку. Не могла поверить, что дед повесился. После его смерти жила с бабушкой и братом", - поделилась Данканич, которая приняла участие в реалити "Від пацанки до панянки", которое транслирует "Новый канал".

Впоследствии брат покончил жизнь самоубийством.

"Брат тоже повесился. Думаю из-за того, что его доставали правоохранительные органы. Очень сложно переживала эти события. Пила ежедневно. Приходила домой "мертвой". И сейчас пью, потому что душа болит", - добавила она.

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Данканич пришла на проект, чтобы побороть алкогольную зависимость.

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала о том, как учила участниц 5-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" выражать свои мысли и общаться друг с другом. Эта работа осталась за кадром.