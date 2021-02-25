"Принуждала читать". Директор рассказала, что осталось за кадром реалити

Татьяна Мокриди рассказала, что осталось за кадром реалити "Від пацанки до панянки". Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала о том, как учила участниц 5-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" выражать свои мысли и общаться друг с другом. Эта работа осталась за кадром.

"Когда ученицы попали к нам, то большинство из них не могли связать 2 слова. Одни через педагогическую запущенность, игнорирование книг, а кто-то из-за того, что после употребления наркотиков и алкоголя теряли главную мысль в общении. Я часто проводила с девушками занятия, которые останутся за кадром. Учила их строить предложения, выражать свое мнение и коммуницировать друг с другом. Также рекомендовала им посмотреть определенные фильмы и публичные выступления. Иногда приходилось заставлять их читать и объяснять, что книги могут быть лучшими учителями и даже лекарством", - отметила Мокриди.

Директор Школы леди реалити, что показывает "Новый канал", рассказала, что постоянно привлекала "пацанок" к работе над словарным запасом и изучения родного языка.

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"Мне иногда достаточно поговорить с человеком несколько минут, чтобы понять, что она собой представляет. Язык - это воспитание, образование, знания и стиль жизни. Девушка может быть невероятной красавицей, и только она открывает рот - упс. На человека уже смотришь другими глазами. Еще Сократ говорил: "Заговори, чтобы я тебя увидел", - добавила она.

Участница 4-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша приняла участие в проекте, чтобы изменить свою жизнь. Она была маленькой, когда ее мать умерла от наркотиков. От одиночества в юном возрасте она начала употреблять алкоголь. В 24 года изменила более 10 мест работы. Причиной увольнения была алкогольная зависимость.