Южно-Украинская АЭС отключила третий блок

Утром 4 января энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются. Фото: Українська енергетика

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС 4 января 2020 года в 05:04 отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

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"Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подытожили в НАЭК "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.